adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 167,84 EUR ab.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 167,84 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 167,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.697 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 188,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 114,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 31,72 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 08.11.2023. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen