adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Nachmittag auf rotes Terrain

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 139,54 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 138,48 EUR. Bei 141,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198.785 adidas-Aktien.

Am 20.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 259,95 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 49,40 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 20.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.408,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.752,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 06.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,39 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

