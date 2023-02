adidas Aktie News: Investoren fliehen am Freitagvormittag aus adidas

Aktien in diesem Artikel adidas 139,42 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,8 Prozent auf 140,96 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 138,50 EUR. Mit einem Wert von 140,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 480.940 adidas-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 43,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 50,92 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 153,69 EUR an.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,34 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,40 Prozent auf 6.408,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.03.2023 gerechnet. adidas dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,75 EUR je adidas-Aktie.

