adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 255,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 255,60 EUR zu. Bei 255,70 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 253,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 40.308 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 2,82 Prozent wieder erreichen. Am 14.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,02 EUR. Mit Abgaben von 33,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR gegenüber -2,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste