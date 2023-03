adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel adidas 150,04 EUR

-0,50% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 148,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 146,72 EUR. Bei 150,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 440.725 adidas-Aktien.

Am 22.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 220,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 58,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 159,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 10.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.205,00 EUR – ein Plus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.137,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 03.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie als DAX-Spitzenreiter: Anhaltende Aufbruchstimmung

adidas-Aktie im Plus: adidas überrascht mit Dividende für 2022 - "2023 wird ein Übergangsjahr"

Ausblick: adidas zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com