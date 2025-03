adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 229,00 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 229,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 228,10 EUR. Bei 238,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 264.923 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,20 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,94 EUR am 13.03.2024. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 23,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,59 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,92 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 05.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,74 EUR je Aktie aus.

