adidas Aktie News: adidas legt am Vormittag zu

Die Aktie von adidas zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 237,00 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 237,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 240,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.258 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 10,16 Prozent niedriger. Am 13.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,94 EUR ab. Mit Abgaben von 21,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,33 EUR an.

adidas gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,97 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. adidas dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,74 EUR im Jahr 2025 aus.

