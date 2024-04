adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 199,50 EUR ab.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 199,50 EUR nach. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 199,05 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 201,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 169.684 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 208,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 4,45 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,62 EUR am 02.06.2023. Mit einem Kursverlust von 26,01 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 190,62 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 13.03.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 02.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 2,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

