adidas Aktie News: adidas springt am Donnerstagnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,2 Prozent auf 197,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:52 Uhr 6,2 Prozent. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 209,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 764.467 Aktien.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,47 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 12,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 257,64 EUR angegeben.

adidas veröffentlichte am 05.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,97 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 01.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

