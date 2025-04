adidas Aktie News: adidas schießt am Donnerstagvormittag hoch

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 11,7 Prozent auf 207,90 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 11,7 Prozent auf 207,90 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 207,90 EUR aus. Bei 203,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224.805 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,89 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 18,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 257,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 05.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent auf 5,97 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,63 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aufwärtsbewertung: Warburg Research setzt adidas-Aktie auf Buy

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwache Performance in Frankfurt: DAX rutscht am Freitagmittag ab