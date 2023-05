adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel adidas 163,90 EUR

-2,53% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 164,60 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 163,84 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.447 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 191,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 158,45 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.274,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.302,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie im Minus: Hauck Aufhäuser IB belässt Einstufung von adidas auf 'Sell'

adidas-Aktie mit Kurssprung: adidas verzeichnet im ersten Quartal Nettoverlust - Ziele bestätigt

adidas-Aktie zieht an: adidas will sich für US-Geschäft wieder mehr auf Sport konzentrieren - adidas-Aktionäre klagen wegen Kanye-West-Zusammenarbeit

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com