adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 224,10 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 224,10 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 225,50 EUR zu. Bei 225,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.601 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 215,57 EUR.

Am 31.01.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,26 EUR je Aktie.

