adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 223,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 225,50 EUR. Bei 225,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.388 Stück gehandelt.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (147,62 EUR). Mit Abgaben von 34,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,21 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 31.01.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,78 Prozent auf 4,81 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

