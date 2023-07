adidas Aktie News: adidas büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 166,22 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 166,22 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 165,98 EUR. Mit einem Wert von 167,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 10.119 Aktien.

Am 23.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 8,61 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 77,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 169,25 EUR.

adidas veröffentlichte am 05.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

