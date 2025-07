adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag mit Kursplus

So bewegt sich adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 212,80 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 212,80 EUR nach oben. Bei 213,70 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 213,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.559 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,97 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Juni 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

Warburg Research: Buy für adidas-Aktie

adidas-Aktie: Jüngste Einstufung durch Baader Bank