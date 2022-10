adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel adidas 116,82 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 116,70 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,90 EUR an. Mit einem Wert von 113,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204.268 adidas-Aktien.

Bei 300,25 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 61,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,22 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 3,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.596,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Am 08.11.2023 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 6,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com