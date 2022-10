adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel adidas 113,26 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 114,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,22 EUR aus. Bei 113,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 36.754 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (300,25 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,03 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 113,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 0,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 194,21 EUR angegeben.

Am 04.08.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.596,00 EUR im Vergleich zu 5.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte adidas die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com