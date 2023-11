adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 170,12 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 170,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 169,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 131.060 adidas-Aktien.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 10,86 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,60 EUR ab. Mit Abgaben von 32,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,25 EUR.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5.999,00 EUR, gegenüber 6.408,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,38 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

