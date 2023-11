adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 171,22 EUR nach.

Die adidas-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 171,22 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 170,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.063 adidas-Aktien.

Am 21.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,60 EUR am 08.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 181,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,38 Prozent auf 5.999,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

