adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 179,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 179,20 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 177,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 144.741 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 182,00 EUR an.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.03.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

