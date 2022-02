adidas Aktie News: adidas verlustreich

Aktien in diesem Artikel adidas 239,55 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 239,60 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.353 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 239,45 EUR ein. Bei 240,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 59.191 adidas-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2021 erreicht. Am 28.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 318,13 EUR aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,51 EUR je adidas-Aktie.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der Reebok-Sparte an die Authentic Brands Group (ABG).

