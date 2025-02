adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 254,90 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 254,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 254,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 113.408 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 262,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,02 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 258,08 EUR angegeben.

adidas ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,20 EUR je adidas-Aktie.

