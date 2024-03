adidas Aktie News: adidas fällt am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 187,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 187,42 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,68 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.981 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,07 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 137,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 26,61 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,62 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.999,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 02.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem adidas-Verlust in Höhe von -0,079 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels stärker

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus