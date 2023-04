adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 165,82 EUR

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 165,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 166,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 113.926 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 209,15 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 20,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 77,71 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 147,03 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 10.02.2023. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.205,00 EUR im Vergleich zu 5.137,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.05.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

