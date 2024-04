adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 200,60 EUR.

Die adidas-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 200,60 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 201,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 198,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.136 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 4,09 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,41 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 190,62 EUR aus.

Am 13.03.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

