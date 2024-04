adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 200,60 EUR.

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 200,60 EUR an der Tafel. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 201,00 EUR an. Die adidas-Aktie sank bis auf 199,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.240 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,41 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 190,62 EUR.

Am 13.03.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4.812,00 EUR, gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,55 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

