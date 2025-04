adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 194,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,3 Prozent auf 194,20 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 190,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 347.221 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 175,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 257,64 EUR.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,97 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,81 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Am 01.05.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,63 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

