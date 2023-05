adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel adidas 166,88 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 167,64 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.544 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 14,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 158,45 EUR.

Am 05.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.274,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.302,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com