adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 211,30 EUR abwärts.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 211,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 210,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 121.849 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 24,85 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,04 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,02 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 257,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.04.2025. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von adidas.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

