adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11.07.2022 16:22:00 Uhr 3,6 Prozent auf 162,32 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 162,24 EUR ein. Bei 165,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.670 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR an. 51,73 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,22 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,53 EUR für die adidas-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 06.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent auf 5.302,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,76 EUR je adidas-Aktie.

