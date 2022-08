adidas Aktie News: adidas büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel adidas 171,70 EUR

Die adidas-Aktie notierte um 12:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 172,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 171,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,50 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.655 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 321,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 46,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 153,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 215,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte adidas am 04.08.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,88 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent auf 5.596,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

