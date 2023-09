adidas Aktie News: adidas am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von adidas. Bei der adidas-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 176,00 EUR.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 176,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 178,56 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 175,56 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 77.614 Stück.

Bei 188,60 EUR markierte der Titel am 21.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,16 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 88,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,83 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 03.08.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.343,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

