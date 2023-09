adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 176,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 176,60 EUR zu. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 178,56 EUR. Bei 177,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 195.368 Aktien.

Bei 188,60 EUR erreichte der Titel am 21.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 6,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,11 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,83 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.343,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,52 Prozent verringert.

Die adidas-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

