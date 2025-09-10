DAX23.671 +0,2%ESt505.376 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.060 +1,3%Nas22.015 +0,6%Bitcoin97.528 +0,1%Euro1,1731 +0,3%Öl66,39 -1,8%Gold3.632 -0,2%
Blick auf Aktienkurs

adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag freundlich

11.09.25 16:13 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:51 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 179,85 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 179,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117.845 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 46,68 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,82 EUR an.

adidas ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,23 Prozent auf 5,95 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

