adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel adidas 113,70 EUR

-0,35% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 113,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,86 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,66 EUR. Zuletzt wechselten 39.738 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 300,25 EUR. Gewinne von 62,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,90 EUR am 11.10.2022. Mit Abgaben von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,57 EUR für die adidas-Aktie.

Am 04.08.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 1,88 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5.596,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von adidas.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,73 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

NFT-Rassismus: Anonymous untersucht Vorwürfe gegen den Bored Ape Yacht Club

adidas-Aktie schwächer: adidas stellt Partnerschaft mit Kanye West auf den Prüfstand

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com