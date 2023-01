adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag stabil

Aktien in diesem Artikel adidas 146,84 EUR

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 144,52 EUR an der Tafel. Bei 144,92 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 143,50 EUR ein. Bei 143,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.509 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 259,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit Abgaben von 54,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 153,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 20.10.2022. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,34 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,40 Prozent gesteigert.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

