adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 172,92 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 172,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 172,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 103.969 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 198,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,522 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,77 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5.999,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.205,00 EUR umgesetzt.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,120 EUR je adidas-Aktie stehen.

