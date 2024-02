adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Montagvormittag Verluste

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 171,38 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 171,38 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,80 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 10.433 Stück.

Bei einem Wert von 198,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 13,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2023 Kursverluste bis auf 135,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 21,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,522 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,77 EUR für die adidas-Aktie.

Am 08.11.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 13.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,120 EUR je adidas-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie stärker: Barclays Capital verbessert Bewertung der adidas-Aktie auf Overweight

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart