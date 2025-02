adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 258,80 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 258,80 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 258,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 257,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.043 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 262,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,02 EUR am 14.02.2024. Mit Abgaben von 34,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,08 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 05.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,20 EUR je Aktie.

