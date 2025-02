adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich adidas

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 257,10 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 257,10 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 257,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 257,60 EUR. Zuletzt wechselten 11.903 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 262,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.02.2024 auf bis zu 169,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,26 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,08 EUR für die adidas-Aktie.

Am 29.10.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2025 erfolgen. adidas dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 4,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

