adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag im Plus

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 192,08 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 192,08 EUR zu. Bei 192,96 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 190,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.320 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,54 EUR. Dieser Wert wurde am 16.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 39,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,537 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 182,62 EUR.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Analysten gehen davon aus, dass adidas 2023 einen Verlust in Höhe von -0,079 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels stärker

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus