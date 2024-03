adidas Aktie News: adidas reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 190,72 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 190,72 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 192,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 190,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 197.491 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 137,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,88 Prozent.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,537 EUR je adidas-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,62 EUR für die adidas-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.999,00 EUR im Vergleich zu 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte adidas die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Verlust von -0,079 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

