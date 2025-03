adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 221,80 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 221,80 EUR ab. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 220,40 EUR nach. Bei 222,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 97.540 Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 15,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,94 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 261,58 EUR an.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,99 Prozent auf 5,97 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 01.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

