adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 221,50 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 221,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 220,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 181.411 Stück.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,10 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 184,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 16,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 261,58 EUR.

adidas gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,99 Prozent auf 5,97 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 EUR je adidas-Aktie belaufen.

