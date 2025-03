adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 221,00 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 221,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 220,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 222,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.817 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,37 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,74 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

