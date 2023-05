adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 166,72 EUR

-0,16% Charts

News

Analysen

Um 11:49 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 166,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 165,42 EUR. Bei 167,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 47.962 Aktien.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 191,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 43,96 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,45 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 05.05.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.302,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.274,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie in Grün: adidas will Teil des Yeezy-Restbestand zu verkaufen - Alle Tagesordnungspunkte auf HV gebilligt

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

adidas-Aktie im Minus: Hauck Aufhäuser IB belässt Einstufung von adidas auf 'Sell'

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com