adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 165,44 EUR zu. Bei 165,78 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 163,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 54.714 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.06.2022 bei 180,40 EUR. 9,04 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 159,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 05.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.274,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.302,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte adidas die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

