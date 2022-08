adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 171,54 EUR

-0,27% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 171,02 EUR nach. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 170,14 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,90 EUR. Bisher wurden heute 153.874 adidas-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 321,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 46,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (153,52 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,40 Prozent.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 215,27 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,88 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.596,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Konzernchef räumt Fehler in China ein

adidas-Aktie dennoch in Grün: adidas mit Gewinneinbruch - Hoffnung auf Rückenwind von WM in Katar

Ausblick: adidas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com