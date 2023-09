adidas Aktie News: adidas am Vormittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 177,40 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 177,40 EUR ab. Bei 177,40 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.686 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Mit Abgaben von 47,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,83 EUR.

Am 03.08.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 1,88 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.343,00 EUR im Vergleich zu 5.596,00 EUR im Vorjahresquartal.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

