Aktienentwicklung

adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag im Aufwind

12.11.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 164,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
164,15 EUR 1,45 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 164,30 EUR zu. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 164,75 EUR. Bei 163,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 103.592 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 152,65 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,09 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,89 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,98 Prozent gesteigert.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,52 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie wieder erholt: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
